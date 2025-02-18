Эксперт рассказала о способах обезопасить себя от неожиданного сбоя электроэнергии

Для того, чтобы обезопасить себя от неожиданного сбоя электроэнергии, необходимо использовать различные способы получения и сохранения дополнительной, резервной электроэнергии, рассказала «Известиям» директор по развитию бизнеса компании Ippon Кристина Вишневецкая 19 февраля.