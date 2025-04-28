Тундровиков научили, что делать при встрече с белым медведем

Специалисты департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО, всероссийского фонда «Природа и люди» провели выездные обучающие мероприятия для коренных жителей округа, проживающих на удаленных территориях и ведущих традиционный образ жизни.
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