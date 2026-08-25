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«Нефтехимик» заключил договоры с Еременко и Колом на 2 года. Защитники перешли из «Динамо»

« Нефтехимик » заключил соглашения на два года с защитниками Владиславом Еременко и Тимуром Колом .

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