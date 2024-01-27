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Британия и еще несколько стран приостановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам. Ее сотрудников обвиняли в участии в нападении ХАМАС

Автор фото, Getty Images Целый ряд западных стран, в том числе Великобритания, США и Австралия, приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), после того, как появились сообщения о возможной причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

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