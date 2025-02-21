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Царьград

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Приемный сын генерала ВСУ проведет автопробег с флагом России в Сиднее

Приемный сын генерала ВСУ проведет автопробег с флагом России в Сиднее

Иван Сырский, проживающий в Австралии, планирует автопробег с российским флагом в Сиднее на День защитника Отечества 23 февраля.

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