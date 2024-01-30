Мигранты в России: вызовы и решения

Мигранты в России стали неотъемлемой частью общества, но их присутствие не всегда проходит гладко. В этой заметке рассмотрю причины порой бесшабашного поведения мигрантов в России и меры, принимаемые властями для решения этой проблемы.
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