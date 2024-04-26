Встреча по работе в ИАС УГД прошла в Стройкомплексе

С 2022 года в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы ежемесячно проходит обучение по работе в Информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД), а также знакомство с функционалом суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».