Встреча по работе в ИАС УГД прошла в Стройкомплексе

С 2022 года в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы ежемесячно проходит обучение по работе в Информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД), а также знакомство с функционалом суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».
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