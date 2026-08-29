Александр Котт открыл 11-ю всероссийскую акцию "Ночь кино 2026"

Торжественно открылась 11-я всероссийская акция "Ночь кино 2026" в Москве. На мероприятии представили военную драму "Ангелы Ладоги" Александра Котта.
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