Politico: в ЕС считали, что Харрис не выиграет выборы

В начале 2024 года в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заявляли, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис не сможет одержать победу на выборах, поскольку она не обладает политической харизмой и "невидима".
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