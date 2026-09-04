Израиль захватил опорный пункт «Хезболлы» на юге Ливана

Туннели под хребтом Али аль-Тахер на юге Ливана полностью очищены от боевиков «Хезболлы», сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца.
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