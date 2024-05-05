От холодного. Уролог пояснил, можно ли застудить почки

«Не сиди на холодном — почки застудишь» — часто эту фразу можно услышать от старшего поколения. Но действительно ли температура и соприкосновение организма с холодной поверхностью может стать причиной заболевания почек? На этот вопрос aif.
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