Захарова назвала позором необходимость извиняться в Молдавии за песню "Катюша"

Необходимость извиняться в Молдавии за песню "Катюша" является позором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя скандал о том, что участникам израильского оркестра, спевшим "Катюшу" на иврите на фестивале "Мэрцишор", пришлось приносить извинения.