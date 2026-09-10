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Zero Hedge

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Trump Floats $5,000 "Stimmy" Checks For Every US Adult Citizen If GOP Holds Congress

Trump Floats $5,000 "Stimmy" Checks For Every US Adult Citizen If GOP Holds Congress

Trump Floats $5,000 "Stimmy" Checks For Every US Adult Citizen If GOP Holds Congress During a speech Wednesday night at the GOP's midterm convention in Dallas, Texas, President Trump proposed sending every adult American citizen a $5,000 "Trump dividend" if Republicans retain control of both chambers of Congress in November.

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