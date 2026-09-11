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Продавцам не придётся платить налог с бонусных баллов

Продавцам не придётся платить налог с бонусных баллов

Федеральная налоговая служба подтвердила, что бонусные баллы, начисляемые продавцам на маркетплейсах за участие в программах скидок, не считаются доходом и не облагаются налогом — такое разъяснение содержится в письме ФНС от 2 сентября.

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