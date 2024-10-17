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Успех агрофирмы «Южная»: рекордный урожай винограда в 2024 году!

Успех агрофирмы «Южная»: рекордный урожай винограда в 2024 году!

На результаты уборочной кампании заметно повлияли климатические условия 2024 года. Из-за жаркого и сухого лета некоторые сорта начали созревать уже в конце июля, что позволило начать сбор урожая на две недели раньше обычных сроков.

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