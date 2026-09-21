Где купить бензин и дизель по 100 рублей за литр в Крыму вечером 21 сентября: список АЗС

Сегодня, 21 сентября, с 18:00 по 20:00 бензин и дизель АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь улица 60 лет Октября, 43 (АЗС ТЭС № 56) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Севастопольская улица, 37Б (АЗС ТЭС № 55) В наличии: АИ-92, АИ-95 Севастопольская улица, 261 (АЗС ТЭС № 3) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ улица Воровского, 19А (АЗС ТЭС № 58) В наличии: ДТ улица Куйбышева, 227 (АЗС ТЭС № 14) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Ялтинская улица, 167 (АЗС ТЭС № 57) В наличии: АИ-95, ДТ Киевская улица, 191 (АЗС ТЭС № 10) В наличии: АИ-95, ДТ Русская улица, 136Д (АЗС ТЭС № 53) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Киевская улица, 156Б (АЗС ТЭС № 1) В наличии: АИ-92, ДТ Железнодорожный район, микрорайон Героев Сталинграда, 20 (АЗС ТЭС № 47) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Элеваторный переулок, 12 (АЗС ТЭС № 2) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ пгт Грэсовский, улица Кржижановского, 40 (АЗС ТЭС № 54) В наличии: АИ-92, ДТ Симферопольский район Чистенское сельское поселение (АЗС ТЭС № 60) В наличии: АИ-92, ДТ пгт Молодёжное, улица Красная Горка (АЗС ТЭС № 46) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Мирное, Евпаторийская улица, 180 (АЗС ТЭС № 61) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Перевальное, Дачная улица, 115А (АЗС ТЭС № 45) В наличии: АИ-92 село Строгоновка, улица Озенбаш, 13 (АЗС ТЭС № 59) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Алушта ул.