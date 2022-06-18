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Артур Гатиятов перешел в финский «Киекко-Поят»

Артур Гатиятов перешел в финский «Киекко-Поят»

Нападающий «Барыса» Артур Гатиятов перешел в финский «Киекко-Поят». – Я очень рад приехать в Йоэнсуу и с нетерпением жду знакомства с новой командой, клубом и болельщиками.

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