Обзор рынка энергоресурсов Нефтяные марки (Brent, WTI, Urals) продемонстрировали максимальный рост за неделю.
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Обзор рынка энергоресурсов Нефтяные марки (Brent, WTI, Urals) продемонстрировали максимальный рост за неделю.
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