Я строю

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Без названия

Без названия

﻿﻿Когда видишь надпись «23 февраля», сразу понимаешь, что речь идет о Дне защитника Отечества. Если прозвучало число и слово «23 февраля», значит, пора готовиться ко Дню воинской славы России и выдавать солдатам открытки по шаблонам и писать стихи.

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