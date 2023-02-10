Без названия

Когда видишь надпись «23 февраля», сразу понимаешь, что речь идет о Дне защитника Отечества. Если прозвучало число и слово «23 февраля», значит, пора готовиться ко Дню воинской славы России и выдавать солдатам открытки по шаблонам и писать стихи.
Когда видишь надпись «23 февраля», сразу понимаешь, что речь идет о Дне защитника Отечества. Если прозвучало число и слово «23 февраля», значит, пора готовиться ко Дню воинской славы России и выдавать солдатам открытки по шаблонам и писать стихи.
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