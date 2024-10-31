В Иванове появится тротуар на одной из улиц города в следующем году

Добиваться строительства тротуара пришлось в суде.На участке дороги на улице 14-е Почтовое Отделение в Иваново, между домами № 371 и № 200, отсутствует тротуар, предусмотренный проектом организации дорожного движения, что вынуждает пешеходов ходить по проезжей части.
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