У молдавских биатлонистов новая форма с традиционным орнаментом

Федерация биатлона Молдовы презентовала на этапе Кубка мира IBU новую форму для своих спортсменов, выполненную в цветах молдавского флага и с элементами национального орнамента – древовидных мотивов, символизирующих связь поколений, жизнь, эволюцию.
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