Подозреваемый в расчленении москвички несколько дней хранил ее тело в квартире

max.ru/Росгвардия. Москва Тела предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери Дарьи, обнаруженные в Москве, пролежали в квартире и гараже несколько дней.
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