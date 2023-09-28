Алтайские депутаты в третий раз обновили бюджет текущего года

Дополнительные финансы направят на подготовку к отопительному сезону, строительство нового детсада в Барнауле, покупку дорожной техники и другие отрасли Депутаты АКЗС приняли изменения в краевой бюджет 2023 года.
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