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Донецкая группа новостей

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По данным СМИ, проезжая под надземным пешеходником, крупный острый кусок льда прошил лобовое стекло. Мужчина не пострадал.Video: Видео от Донецкая гру...

По данным СМИ, проезжая под надземным пешеходником, крупный острый кусок льда прошил лобовое стекло. Мужчина не пострадал.Video: Видео от Донецкая гру...

Сосулька пробила лобовое стекло автомобиля и едва не проткнула водителя в Новокузнецке По данным СМИ, проезжая под надземным пешеходником, крупный острый кусок льда прошил лобовое стекло.

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