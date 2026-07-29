Известные российские скрипачи сыграли свадьбу на Камчатке

Заслуженный артист России, первая скрипка Квартета имени Бородина Николай Саченко и артистка Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", первая скрипка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Анастасия Тимошенко поженились в Петропавловске-Камчатском.
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