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Мода и Шоу-бизнес

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Известные российские скрипачи сыграли свадьбу на Камчатке

Известные российские скрипачи сыграли свадьбу на Камчатке

Заслуженный артист России, первая скрипка Квартета имени Бородина Николай Саченко и артистка Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", первая скрипка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Анастасия Тимошенко поженились в Петропавловске-Камчатском.

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