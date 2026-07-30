Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Житель Кабардино-Балкарии поблагодарил автоинспекторов за оперативное сопровождение до медицинского учреждения

В ходе несения службы автоинспекторы УМВД России «Нальчик» остановили транспортное средство «Лада Гранта», водитель которой объяснил полицейским, что в салоне автомобиля находится его малолетний ребенок, которому необходима экстренная помощь врачей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии