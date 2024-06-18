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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг: «Уверен в будущем команды. Борьба за титул может стать для «Мэверикс» обыденным делом»

«Мэверикс» в этом сезоне дошли до финала НБА, где уступили «Селтикс» (1-4). «Уверен в будущем команды.

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