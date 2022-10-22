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«Фиорентина» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Интер» сыграет в гостях с «Фиорентиной» в 11-м туре Серии А. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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