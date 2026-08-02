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В Калуге мужчина открыл стрельбу по подросткам на питбайках

В Калуге мужчина открыл стрельбу по подросткам на питбайках

Инцидент произошел в ночь с 31 июля на 1 августа во дворе жилого дома на улице Кибальчича в Калуге. Подозреваемый произвел выстрелы из пневматического пистолета в молодых людей, которые передвигались по двору на питбайках.

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