Д. Макгрегор: Плохая новость для Пентагона— русские готовятся наступать

Блокирование черноморского побережья лишит ВСУ возможность использовать морские беспилотники Евгений Берсенев Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Александр Шарковский Российские военные готовятся к активным действиям на востоке Украины, считает бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
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