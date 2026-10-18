Умершая в 45-лет художница Екатерина Белявская (известная как Катя Белявская) строила планы на будущее и собиралась принять участие в проекте по защите женщин, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.
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