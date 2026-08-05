МИД Ирана: США сообщали о готовности вернуться к обязательствам по меморандуму

США передавали Ирану через посредников сообщения о готовности вернуться к обязательствам заключенного в июне Исламабадского меморандума, заявил заместитель руководителя МИД Исламской Республики Казем Гарибабади.
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