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Газета.ру

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МИД Ирана: США сообщали о готовности вернуться к обязательствам по меморандуму

МИД Ирана: США сообщали о готовности вернуться к обязательствам по меморандуму

США передавали Ирану через посредников сообщения о готовности вернуться к обязательствам заключенного в июне Исламабадского меморандума, заявил заместитель руководителя МИД Исламской Республики Казем Гарибабади.

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