"У нас радость": пропавший кот Масян вернулся к Олегу Тактарову

Взволновавшая нижегородцев история завершилась благополучно.Олег Тактаров, который является не только известным нижегородским актёром, но и чемпионом UFC в тяжелом весе, сообщил о том, что его кот, пропавший несколькими днями ранее, найден и вернулся домой.