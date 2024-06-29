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Царьград

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В Челябинске легковой автомобиль после ДТП отбросило на автобус

В Челябинске легковой автомобиль после ДТП отбросило на автобус

Пассажирам общественного транспорта пришлось прервать поездку.На Свердловском проспекте в Челябинске, в районе Автомобильного училища, столкнулись два легковых автомобиля.

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