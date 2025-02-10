Американский президент Дональд Трамп продолжает делать резкие политические высказывания. На этот раз ему не понравилась идея отказаться от расчёта в долларах в рамках БРИКС.
Валентин Катасонов высказался о перспективах БРИКС
Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
У нас как и в Пентагоне обязательно должны быть отделы в МИД по каждой стране , с проведением аналитики постоянно с реагированием на любой вопрос или действие врага, противника и даже соратников и союзников . Даже при ведении военных действий всё должно быть под контролем и правильной ответной реакцией . Нельзя бросать явно полезное начатое . В этом и заключается борьба , изыскивать резервы , уничтожать противника любым способом , но в итоге добиваться искомой победы во всём.
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2 час.
Валерий Лыюров
Даже в РАН есть специалисты по США и другим странам, и даже в Высшей школе экономики, уж не говоря о МИДе. Ну и что? Когда вместе на ТВ соберутся, все кроме Караганова смотрят Трампу в рот.
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1 час.
Алекс Сэм
Ради гегемонии доллара развалили Союз и думаю если возникнет альтернативная валюта , то штаты и их европейские болонки начнут Третью мировую и последнюю для нынешнего человечества войну так как в военном плане Америка уже совсем не гегемон и держит весь мир только на зависимости от доллара.
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42 мин.
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