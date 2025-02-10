Валентин Катасонов высказался о перспективах БРИКС

ВЧ Валерий Чикунов У нас как и в Пентагоне обязательно должны быть отделы в МИД по каждой стране , с проведением аналитики постоянно с реагированием на любой вопрос или действие врага, противника и даже соратников и союзников . Даже при ведении военных действий всё должно быть под контролем и правильной ответной реакцией . Нельзя бросать явно полезное начатое . В этом и заключается борьба , изыскивать резервы , уничтожать противника любым способом , но в итоге добиваться искомой победы во всём.

Валерий Лыюров Даже в РАН есть специалисты по США и другим странам, и даже в Высшей школе экономики, уж не говоря о МИДе. Ну и что? Когда вместе на ТВ соберутся, все кроме Караганова смотрят Трампу в рот.