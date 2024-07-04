"Вы же видите". Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену. Что он сказал?

Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом© AP Photo / Gerald Herbert Президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов, цитирует Дональда Трампа портал The Daily Beast.
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