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Дзен Дневник

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Давайте разберём феноменальный рассказ Энди Уиера «Яйцо» с помощью ИИ: что есть жизнь и смерть

Давайте разберём феноменальный рассказ Энди Уиера «Яйцо» с помощью ИИ: что есть жизнь и смерть

Я общаюсь с китайской нейросетью Дипсик, и она впечатляет! Рассуждает достаточно хорошо. Например, вот её анализ известного рассказа "Яйцо" Энди Уира (текст доступен в интернете) — далее будут спойлеры, поэтому, если вы не читали рассказ, лучше прекратить чтение этой заметки: Пользователь запрашивает анализ рассказа "Яйцо" и основную мысль.

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