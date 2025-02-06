Давайте разберём феноменальный рассказ Энди Уиера «Яйцо» с помощью ИИ: что есть жизнь и смерть

Я общаюсь с китайской нейросетью Дипсик, и она впечатляет! Рассуждает достаточно хорошо. Например, вот её анализ известного рассказа "Яйцо" Энди Уира (текст доступен в интернете) — далее будут спойлеры, поэтому, если вы не читали рассказ, лучше прекратить чтение этой заметки: Пользователь запрашивает анализ рассказа "Яйцо" и основную мысль.