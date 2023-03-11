Хмелевски – лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах. У Хо-Сэнга 0+0 в 4 играх

Саша Хмелевски – лучший бомбардир «Салавата» в плей-офф с 4+1 в 6 матчах, у Хо-Сэнга 0+0. 23-летний нападающий сделал дубль в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» (2:3, 2-4).
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб. Доннарумма – 2-й, Алаба – 3-й, Погба – 5-й
Свежие комментарии