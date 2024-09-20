«По первому зову прилетел на помощь», — АРМИ растроганы до слез поступком Чонгука ради Ви

Как считаете, что включает в себя понятие настоящей дружбы, о которой все мечтают? Наверняка ответы каждого поклонника группы будут разными, но для артистов из BTS Чонгука и Ви очень важно, чтобы между ними были полное взаимопонимание и отзывчивость.