Пермская прокуратура контролирует расследование дела о трупе ребёнка в чемодане

Прокуратура Пермского края проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту убийства ребёнка, чьё тело ранним утром 12 июля обнаружено в чемодане в центре Перми возле мусорных баков.
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