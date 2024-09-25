Муж экс-спикера Палаты представителей Пелоси продал активы Visa до иска минюста

Пол Пелоси, муж бывшего спикера Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, разбогател на продаже ценных бумаг Visa до обвала их цены, который произошел из-за антимонопольного иска американского минюста к компании.
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