МИД: Лавров обсудил по телефону с Рубио кризис на Украине

www.globallookpress.com/Ron Sachs/dpa/Сергей Бобылев/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марком Рубио, сообщает МИД РФ в телеграм-канале.
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