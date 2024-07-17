КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ ГОТОВИТСЯ УНИЧТОЖЕНИЕ КИЕВА: МАРИЯ ЗАХАРОВА РАСКРЫЛА ДЕТАЛИ ДИВЕРСИИ Постмайданный режим Украины начал с расстрела собственных активистов, впоследствии обозвав оных "Небесной сотней".
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