Байкеры завершили мотосезон 2024. Самое время в последний раз прокатиться по Петербургу и спрятать своего "железного коня" в гараж до следующей весны.
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Байкеры завершили мотосезон 2024. Самое время в последний раз прокатиться по Петербургу и спрятать своего "железного коня" в гараж до следующей весны.