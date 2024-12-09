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TRENDYMEN

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Ученые выяснили, что даже если волки их разных стай живут рядом, они всегда избегают друг друга

Ученые выяснили, что даже если волки их разных стай живут рядом, они всегда избегают друг друга

Волки оказались куда умнее, чем думали люди, и явно знают толк в политических играх. Ученые выяснили, что в лесу их стаи живут практически бок о бок, но мастерски избегают друг друга.

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Комментарии
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Alex Nемо
и сколько бюджетных средств ушло на это &quot;исследование&quot;? Как с моей точки зрения так это самое обычное распиливание-&quot;освоение&quot; бюджета. Почему? Потому что нормальным людям, живущим рядом с волками в тайге или горах или пустыне, давно известно что они защищают свои территории и не позволяют чужакам вести охоту и вторгаться на свои земли!
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15 час.
HotRS
Да пусть свой миннесотский бюджет пилят как хотят, это их проблемы.
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11 час.
Элеонора Коган
Не надо вмешиваться в их жизнь. Они,действительно, очень умные животные.И я их очень уважаю.
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9 час.

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