Волки оказались куда умнее, чем думали люди, и явно знают толк в политических играх. Ученые выяснили, что в лесу их стаи живут практически бок о бок, но мастерски избегают друг друга.
Ученые выяснили, что даже если волки их разных стай живут рядом, они всегда избегают друг друга
Комментарии
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Alex Nемо
и сколько бюджетных средств ушло на это "исследование"? Как с моей точки зрения так это самое обычное распиливание-"освоение" бюджета. Почему? Потому что нормальным людям, живущим рядом с волками в тайге или горах или пустыне, давно известно что они защищают свои территории и не позволяют чужакам вести охоту и вторгаться на свои земли!
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15 час.
HotRS
Да пусть свой миннесотский бюджет пилят как хотят, это их проблемы.
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11 час.
Элеонора Коган
Не надо вмешиваться в их жизнь. Они,действительно, очень умные животные.И я их очень уважаю.
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9 час.
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