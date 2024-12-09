Ученые выяснили, что даже если волки их разных стай живут рядом, они всегда избегают друг друга

Alex Nемо

и сколько бюджетных средств ушло на это "исследование"? Как с моей точки зрения так это самое обычное распиливание-"освоение" бюджета. Почему? Потому что нормальным людям, живущим рядом с волками в тайге или горах или пустыне, давно известно что они защищают свои территории и не позволяют чужакам вести охоту и вторгаться на свои земли!