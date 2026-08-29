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Электроды ESAB OK 73.05 — технические характеристики

Электроды ESAB OK 73.05 — технические характеристики

Электроды ESAB OK 73.05 — это низководородные основные электроды, предназначенные для сварки ответственных конструкций из низко- и среднелегированных сталей, где требуется высокая прочность и надежность сварного соединения.

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