Медведев: РФ должна поддерживать несистемную оппозицию на Западе

Алексей Сафронов

Димон, ведь в силу занимаемой должности, это ты приближен *к телу* светлоликого! Так шепни ему на ухо, а лучше всего сам организуй "поддержку несистемной оппозиции на Западе"! Или мычать, притворившись умным и смелым, единственное достоинство Высоких должностных лиц в Совбезе России???