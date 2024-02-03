Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил важность поддержки несистемной оппозиции на Западе. Политик выразил мнение, что западные оппозиционеры более разумны и благопристойны, в отличие от российской оппозиции, которую он назвал «убогой и продажной».
Медведев: РФ должна поддерживать несистемную оппозицию на Западе
Комментарии
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Алексей Сафронов
Димон, ведь в силу занимаемой должности, это ты приближен *к телу* светлоликого! Так шепни ему на ухо, а лучше всего сам организуй "поддержку несистемной оппозиции на Западе"! Или мычать, притворившись умным и смелым, единственное достоинство Высоких должностных лиц в Совбезе России???
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