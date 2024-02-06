Привет из 90-х: В цехе для забоя скота приезжие подвесили и пытали бизнесменов

# Черн[и]льница Друзья, просто дичайший случай произошел в Тюмени. Словно машина времени включила свои жернова и вернула нас ровнехонько в 90-е, когда подобные истории были чем-то обыденным и не вызывали удивления.
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