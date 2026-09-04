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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина о возвращении Трусовой: «Не стоит питать иллюзий. За былые заслуги никто ничего ставить не будет и красную дорожку к пьедесталу не расстелет. Придется работать на полную»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала «не питать иллюзий» насчет возвращения фигуристки Александры Трусовой на турниры.

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