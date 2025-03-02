Лидеры 14 стран НАТО примут сегодня участие в Лондоне во встрече, посвященной обсуждению мира на Украине.
Саммит русофобов
Комментарии
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Эльвира Величутина
Всю канализацию позвали, у прибалтов понос.
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20 час.
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Лидеры 14 стран НАТО примут сегодня участие в Лондоне во встрече, посвященной обсуждению мира на Украине.
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